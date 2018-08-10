В Совбезе ООН Россия заблокировала заявку США о расширении санкций против КНДР

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В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в комитете Совбеза ООН Россия заблокировала заявку США по Северной Корее, предполагающую включение в санкционный список новых юридических и физических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в числе попавших под санкции организаций оказался и российский коммерческий банк «Агросоюз», который якобы занимается незаконной деятельностью и нарушает санкции против КНДР. В МИД России назвали доказательную базу американской стороны неубедительной.

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«Отторжение вызывают и ставшие уже нормой «нажимные» методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что позиция американской стороны по поводу оказания «максимального давления» на КНДР является деструктивной для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Ранее в Совбезе ООН поддержали предложенную российской стороной процедуру гуманитарной поддержки КНДР.