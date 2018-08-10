В Венесуэле по делу о покушении на Мадуро задержали 10 человек

В Венесуэле десять человек задержали по делу о покушении на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство AVN.

Об этом заявил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Нестор Ревероль.

По его словам, в настоящее время по подозрению в участии в покушении на Мадуро задержаны 10 человек.

Реклама

Он также добавил, что расследование данного дела продолжается.

Ранее Ревероль заявил, что число подозреваемых в покушении Мадуро составляет 25 человек.

Также сообщалось, что в Венесуэле двух депутатов лишили неприкосновенности по делу о покушении на Мадуро.