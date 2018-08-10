В МИД прокомментировали желание Госдепа «улучшить поведение» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала заявление Госдепа о том, что США хотят «улучшить поведение» России с помощью «набора инструментов», в который входят санкции.

«Хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал», — написала Захарова.

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Она также добавила несколько смайлов к своему посту, с помощью которых предположила, что может входить в «набор инструментов» США.

По мнению Захаровой, в частности, в «набор» могут входить скорпионы, бомбы, цепи и ножи.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что при помощи введения санкций Соединенные Штаты пытаются «улучшить поведение» России.