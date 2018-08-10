MSNBC: Мюллер намерен допросить посредника между экс-советником Трампа и Ассанжем

Спецпрокурор США Роберт Мюллер хочет допросить радиоведущего Рэнди Кредико, который был посредником между бывшим советником президента США Дональда Трампа Роджером Стоуном и основателем WikiLeaks Джуланом Ассанжем. Об этом сообщает MSNBC.

По данным телеканала, Мюллер намерен допросить Кредико в рамках в расследования «вмешательства России» в президентские выборы США.

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Как отмечается, во время предвыборной гонки Стоун заявлял, что связывается с Ассанжем через посредника.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа заявил о «беспрецедентной» коррупции в «российском деле».