Маккейн оценил санкции США против России

Сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил поддержку новым антироссийским санкциям, о которых было объявлено в среду, 8 августа. Об этом политик написал в своем твиттере.

«Приятно видеть, что Госдеп вводит новые санкции против России за химические атаки в Британии», — написал Маккейн.

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Также сенатор отметил, что Госдеп должен осуществлять «надзор» за тем, что санкции реализуются «быстро и в полной мере».

Ранее в Госдепе заявили, что 22 августа США введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти неоднократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.