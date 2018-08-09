Захарова обвинила США в давлении на следствие по инциденту в Солсбери

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что политика США мешает работе правоохранительных органов по расследованию инцидента в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Госдепе США заявили, что 22 августа США введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в Солсбери.

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«Представляете, что испытывают правоохранители, когда, например, работая в Великобритании над этим делом и пытаясь, как мы понимаем, все-таки осознать что же на самом деле произошло, вдруг они видят, как в Вашингтоне принимается целый пакет [санкций против России]», — сказала Захарова.

Она заявила, что в такой ситуации невозможно разделить политику и деятельность правоохранительных органов. Захарова посчитала, что так как США оказывают «протекторат» Великобритании, то введение новых санкций является «прямым давлением на ход следствия». Также представитель отметила, что санкции оказывают «психологическое давление» на сотрудников полиции.

Ранее Захарова потребовала раскрыть данные о производстве боевых химвеществ в Британии.