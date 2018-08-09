В Госдепе не смогли предсказать эффект от новых санкций против России

В Государственном департаменте США не могут предсказать «точный эффект» от новых антироссийских санкций, введенных из-за инцидента с отравляющим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Слова высокопоставленного представителя Госдепа передает РИА «Новости».

«В конечном итоге очень сложно предсказать точный эффект от этих санкций», — сказал представитель Госдепа.

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Он отметил, что презумпция отказа в выдаче лицензий на экспорт может работать только при условии, когда существует запрос на лицензирование экспорта.

Ранее в Госдепе США заявили, что 22 августа США введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в Солсбери.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти неоднократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.