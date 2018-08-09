Захарова назвала трагичным запуск испанской ракеты над Эстонией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия НАТО в Прибалтике несут риски для региональной безопасности, передает РИА «Новости».
«Неоднократно мы говорили о том, что НАТО — блок бесполезный. Вновь наши слова нашли подтверждение, в частности — произошедший инцидент с самолетом миссии НАТО по патрулированию Балтики. Все было бы очень, наверное, комично, если бы не было столь трагично», — сказала Захарова.
Она также отметила, что военная активность блока НАТО неподалеку от границ России «под надуманным предлогом защиты от некой мифической угрозы» дает российской стороне основания для беспокойства.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что боеголовка от испанской ракеты не была найдена.