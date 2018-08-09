Захарова: власти ЦАР готовы сотрудничать с СК по делу об убитых россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Центральноафриканской Республики открыты для сотрудничества со Следственным комитетом России и готовы заняться организацией выезда на место убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, передает РИА «Новости».

«В ответ на обращение СК России директор национальной жандармерии ЦАР подтвердил российскому посольству, что центральноафриканские правоохранительные органы открыты к полному сотрудничеству и взаимодействию с российскими следователями, готовы принять их в ЦАР и создать необходимые условия для работы, включая обеспечение безопасности и организацию выезда на место преступления», — сказала Захарова.

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По ее словам, российская сторона удовлетворена ходом сотрудничества с властями ЦАР по этому делу.

Ранее сообщалось, что убитого в ЦАР Александра Расторгуева похоронили в Москве.