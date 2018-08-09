Журова: США ждут от России ответные меры, а не сотрудничество

Член комитета Госдумы по международной политике Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что США ждут от России ответные меры, а не сотрудничество.

«В этом щепетильном вопросе не хотелось бы строить догадок. Мы может мы вообще их удивим и дадим возможность убедиться, что мы никого не травили, и газ не использовали. Они же от нас санкции ответные ждут, а не сотрудничества. Оно им как раз вообще не нужно», — заявила депутат.

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Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников связал новые санкции против России с противостоянием Трампа и сената США.

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