В Крыму назвали заявление Порошенко о резолюции по статусу полуострова «пустыми словами»

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара дал комментарий в связи с заявлением украинского лидера Петра Порошенко о резолюции по статусу Крымского полуострова. Об этом сообщает RT.

По словам Ганжара, резолюция не будет иметь влияние на реальный статус полуострова. Он заметил, что украинская сторона занимается «спекуляциями», поднимая вопрос Крыма.

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«Чего мы только не слышали за последние годы от президента Украины относительно возвращения Крыма! Но все это пустые слова, риторика, которая даже уже у международного сообщества не вызывает особой реакции», — заявил Ганжара.

Он добавил, что таким образом Порошенко пытается отвлечь внимание украинцев от реальных проблем страны в преддверии президентских выборов. Ганжара отметил, что такие спекулятивные заявления будут продолжаться.

Ранее Порошенко рассказал, что поручил дипломатам составить новую резолюцию по поводу статуса Крымского полуострова новую резолюцию по поводу статуса Крымского полуострова к следующей сессии Генассамблеи ООН.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.