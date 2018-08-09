В Госдуме связали новые санкции против России с противостоянием Трампа и сената США

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников дал «Газете.Ru» комментарий в связи с информацией о новых антироссийских санкциях США.

По его словам, санкционные ограничения могут быть плодом борьбы американского президента Дональда Трампа и сената.

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«Возможно, Трамп специально планирует ввести какие-то новые санкции, чтобы не допустить более серьезных ограничений в отношении российского госдолга и российских госбанков. Такая вот игра между сенатом и президентом», — сказал Калашников.

Он заметил, что американские сенаторы предлагали ввести и более серьезные санкции. Калашников напомнил, что после инцидента с отравлением в британском Солсбери экс-полкновника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии санкции уже вводились, а дипломаты высылались, а в настоящее время идет «дополнительная игра на высшем уровне».

Калашников подчеркнул, что принятие ответных мер на действия американской стороны является прерогативой МИД России. По его мнению, российская сторона, скорее всего, не будет реагировать из-за несущественности санкций.

Ранее Песков заявил, что пока преждевременно говорить о возможных контрмерах России на новые санкции США.