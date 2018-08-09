В британском парламенте проведут расследование после высказывания Джонсона о мусульманках

Консервативная партия Великобритании расследует инцидент с высказыванием экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона о мусульманках, сообщает Sky News.

Отмечается, что независимая группа даст оценку словам Джонсона, который сравнил женщин в бурках с «почтовыми ящиками» и «грабителями банков».

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Бывшего министра иностранных дел, который ушел в отставку в прошлом месяце, заподозрили в том, что он нарушил кодекс поведения партии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону следует извиниться за свои слова.

Джонсон употребил такое сравнение в своей колонке для The Telegraph, написанной в связи с запретом ношения бурки на территории Дании. Он заявил, что выступает против запрета на ношение бурки в общественных местах, но добавил, что такая одежда выглядит «совершенно нелепой».