В британском парламенте проведут расследование после высказывания Джонсона о мусульманках
Консервативная партия Великобритании расследует инцидент с высказыванием экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона о мусульманках, сообщает Sky News.
Отмечается, что независимая группа даст оценку словам Джонсона, который сравнил женщин в бурках с «почтовыми ящиками» и «грабителями банков».
Бывшего министра иностранных дел, который ушел в отставку в прошлом месяце, заподозрили в том, что он нарушил кодекс поведения партии.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону следует извиниться за свои слова.
Джонсон употребил такое сравнение в своей колонке для The Telegraph, написанной в связи с запретом ношения бурки на территории Дании. Он заявил, что выступает против запрета на ношение бурки в общественных местах, но добавил, что такая одежда выглядит «совершенно нелепой».