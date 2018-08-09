Daily Beast: экс-помощница тайно записывала Трампа

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа Омароса Манигол-Ньюман тайно записывала разговоры с американским лидером, узнало издание The Daily Beast.

Источники издания подтвердили, что аудиозаписи существуют, а также то, что она воспроизводила их другим людям. Согласно данным издания, эти аудиозаписи она использовала для написания откровенных мемуаров о работе в Белом доме. Они собраны в книге «Помешанный: рассказ инсайдера Белого дома Трампа», которая выйдет 14 августа.

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Один источник подтвердил Daily Beast, что слышал по крайней мере одну из ее записей разговора с президентом США Дональдом Трампом. Несколько осведомленных источников назвали записанные экс-помощницей разговоры между Трампом и ней безобидной повседневной болтовней.

Само существование подобных записей свидетельствует о «серьезном предательстве» экс-помощницы по отношению к Трампу, которая ранее была лояльна к президенту и, видимо, теперь решила нажиться на своей близости к американскому лидеру, полагает Daily Beast.

До этого экс-помощница Трампа рассказала о его «помутнении рассудка».

Как отмечает издание, Трамп чувствовал себя раздраженным и преданным, когда узнал, что его записывал и бывший личный адвокат Майкл Коэн.

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн ранее записал разговор с Трампом о выплате денег модели Playboy, заявившей о связи с американским лидером. Запись была изъята федеральными следователями во время обысков в личном кабинете бывшего адвоката, позже ее обнародовал телеканал CNN.