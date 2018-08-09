Песков ответил на предложение сенаторов США признать Россию спонсором терроризма

Комментируя предложение американских сенаторов признать российскую сторону спонсором терроризма, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «горячие головы» в законодательных органах разных стран иногда допускают эмоциональные высказывания, которые находятся «за гранью разумного», передает РИА «Новости».

«Очень много горячих голов работает в законодательных органах разных стран. И, безусловно, эти головы иногда допускают весьма эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции той или иной страны», — ответил Песков на просьбу прокомментировать это предложение.

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Пресс-секретарь президента также задал риторический вопрос, который, по его словам, можно задать в сложившейся ситуации.

«Сейчас, когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки, и мы прекрасно отдаем себе отчет, кто и как спонсирует эти группировки, то можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же собственно является настоящими спонсорами терроризма?», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что член Республиканской партии США Линдси Грэм и три других сенатора выступили с предложением признать Россию «государством — спонсором терроризма».