Трюдо: Канада продолжит контакты с Саудовской Аравией, но сохранит твердость

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна намерена продолжить взаимодействие с Саудовской Аравией, несмотря на напряженность в отношениях двух стран, передает канадский телеканал CBC.

По словам Трюдо, Канада будет и впредь отстаивать ценности и права человека. При этом канадский премьер отметил, что намерен продолжить дипломатическое и политическое взаимодействие с правительством Саудовской Аравии, сохраняя твердость.

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«Канадцы всегда ожидали от правительства, что оно будет решительно, твердо и вежливо говорить о необходимости уважения прав человека во всем мире. Мы будем и впредь отстаивать канадские ценности и права человека. Это то, что я всегда буду делать», — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее конфликт между Саудовской Аравией и Канадой перешел на дипломатический уровень. МИД Саудовской Аравии отозвало своего посла из Оттавы, а канадского посла в Эр-Рияде объявило персоной нон-грата. Саудовская Аравия также решила заморозить все новые инвестиционные и торговые отношения с канадской стороной.

Поводом для дипломатической ссоры послужило то, что министр иностранных дел Канады Кристия Фрийланд в твиттере выразила тревогу в связи с тюремным заключением сестры саудовского блогера Раифа Бадави, а также других гражданских активистов, после чего призывала к освобождению «мирных» правозащитников. После этого со стороны Саудовской Аравии, где такой шаг расценили открытым вмешательством во внутренние дела королевства, последовала резкая реакция.

Кроме того, министр иностранных дел саудовского королевства Адель Аль-Джубейр публично потребовал, чтобы Канада прекратила свою критику в отношении прав человека по отношению к их государству, но канадский премьер-министр Джастин Трюдо отказался это сделать.