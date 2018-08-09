Роухани предостерег КНДР от доверия США

Иранский президент Хасан Роухани встретился главой МИД КНДР Ли Ён Хо и предостерег северокорейскую сторону от доверия США. Об этом пишет газета The Financial Tribune.

По словам Ли Ён Хо, выход американской стороны из ядерной сделки с Ираном разрушает международное право.

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«Действия Вашингтона за последние годы привели к тому, что американская администрация воспринимается в мире как ненадежный партнер, который не выполняет взятые на себя обязательства», — заявил Роухани.

Ранее Роухани заявил, что США пожалеют о том, что ввели новые санкции против Тегерана.