В Госдуме назвали конечную задачу новых санкций против России
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал решение Соединенных Штатов о введении новых санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Об этом сообщает RT.
По словам Чепы, таким решением США хотят оказать давление на Россию, а также на тех американских политиков, которые стремятся к сближению с российской стороной.
«И конечная задача у этих так называемых политиков — коммерческие интересы и лоббирование интересов определенных финансовых и экономических кругов Соединенных Штатов Америки», — заявил Чепа.
Он отметил, что новые санкционные ограничения негативно отразятся на двусторонних отношениях между странами.
«Мы видим, что, с одной стороны, есть какие-то позитивные силы, которые понимают, что есть общие задачи, которые невозможно решить без участия России. С другой стороны — сиюминутные выгоды», — сказал Чепа.
Он добавил, что санкции будут распространяться не на все компании.
Ранее в Совфеде объяснили решение США о новых санкциях против России.