В Госдуме назвали конечную задачу новых санкций против России

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал решение Соединенных Штатов о введении новых санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Об этом сообщает RT.

По словам Чепы, таким решением США хотят оказать давление на Россию, а также на тех американских политиков, которые стремятся к сближению с российской стороной.

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«И конечная задача у этих так называемых политиков — коммерческие интересы и лоббирование интересов определенных финансовых и экономических кругов Соединенных Штатов Америки», — заявил Чепа.

Он отметил, что новые санкционные ограничения негативно отразятся на двусторонних отношениях между странами.

«Мы видим, что, с одной стороны, есть какие-то позитивные силы, которые понимают, что есть общие задачи, которые невозможно решить без участия России. С другой стороны — сиюминутные выгоды», — сказал Чепа.

Он добавил, что санкции будут распространяться не на все компании.

Ранее в Совфеде объяснили решение США о новых санкциях против России.