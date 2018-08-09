В Совфеде объяснили решение США о новых санкциях против России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий в связи с намерением американской стороны ввести новые санкции против России из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает RT.

По словам Джабарова, «тухлое» дело Скрипалей, в котором не представлено никаких доказательств причастности российской стороны, необходимо для того, чтобы сдержать развитие России.

Реклама

«Американцы сами понимают, что наша страна разворачивает сейчас крылья, Россия сейчас на подъеме, может стать мощнейшим конкурентом и экономическим, и военным, поэтому любой ценой пытаются нас сдержать», — сказал Джабаров.

Он добавил, что Россия готова к новым недружественным шагам с американской стороны.

«Американцы занимаются недостойной конкуренцией. Они используют подобные рычаги, чтобы добиться для себя лучших условий», — пояснил Джабаров.

Он подчеркнул, что США стремятся «выдавить» Россию с рынков товаров и услуг и энергетических рынков. Джабаров заметил, что это бесполезно и предложил США «почитать, к чему приводили санкции против России».

Ранее в американском Госдепе проинформировали, что введут новые антироссийские санкции в связи с отравлением «Новичком» в британском Солсбери.