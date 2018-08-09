Эквадор объявил ЧП из-за притока венесуэльских беженцев

Правительство Эквадора ввело чрезвычайное положение на части территории страны из-за притока беженцев из Венесуэлы, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

ЧП действует в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро. Режим должен помочь в разрешении ситуации с беженцами на северной границе страны.

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«Мы среагировали своевременно. ЧП вводится впервые, чтобы дать эффективный и весомый ответ в пользу людей, которые прибывают на эквадорскую территорию», — заявил заместитель министра Сантьяго Чавес.

Отмечается, что на границе увеличено число сотрудников миграционного контроля Эквадора, привлечено большое число медиков, психологов, социальных работников.

Ранее министр обороны Эквадора Освальдо Харрин анонсировал открытие центра по сотрудничеству с США в области безопасности.