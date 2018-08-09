Посольство России назвало «драконовскими» новые санкции США

В посольстве России назвали «драконовскими» новые санкции США против Москвы из-за инцидента в Солсбери, передает РИА «Новости».

В диппредставительстве добавили, что объяснений американская сторона не предоставила.

«Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые «драконовские» санкции под надуманным предлогом «использования правительством Российской Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», — говорится в комментарии.

Реклама

Ранее сообщалось, что санкции, которые ввели американские власти из-за инцидента с нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери, предполагают запрет экспорта в Россию электронных устройств двойного назначения.

Первый пакет санкций США из-за инцидента в Солсбери вступит в силу 22 августа.