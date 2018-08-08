США вводят санкции против России из-за инцидента в Солсбери

В Государственном департаменте США заявили, что 22 августа Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госдепа.

«После истечения 15-дневного периода с момента уведомления конгресса эти санкции вступят в силу», — говорится в сообщении Госдепа.

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Отмечается, что данное уведомление будет опубликовано в федеральном реестре «предположительно» 22 августа 2018 года.

В заявлении Госдепа говорится, что новые санкции вводятся из-за использования нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери против граждан России.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти неоднократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России.