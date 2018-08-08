В Белом доме раскрыли подробности письма Трампа к Путину

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что американский президент Дональд Трамп написал рекомендательное письмо российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе сенатора-республиканца Рэнда Пола, который посетил Москву с официальным визитом. Слова Гидли цитирует издание Politico.

«В письме президент [Трамп] упомянул представляющие интерес темы, которые Пол намеревался обсудить с Путиным», — сказал Гидли.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что письмо от Трампа было получено по дипломатическим каналам. При этом он отметил, что в Кремле пока не ознакомились с его содержанием.