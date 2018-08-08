Адвокат Трампа направит Мюллеру встречное предложение по встрече

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольфо Джулиани сообщил, что 8 августа команда юристов Трампа направит встречное предложение спецпрокурору Роберту Мюллеру по встрече с ним американского лидера, сообщает CNN.

Адвокат не стал описывать детали предложения.

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«Это добросовестная попытка достичь соглашения», — прокомментировал Джулиани.

Мюллер ранее указал команде, что специальный адвокат в рамках расследования по «российскому делу» хочет побеседовать с Трампом.

8 августа член юридической команды президента США Дональда Трампа по делу о «российском вмешательстве» — юрист Джей Секулов — сказал, что если специальный прокурор США Роберт Мюллер вызовет Трампа для дачи показаний по «российскому делу», то это вызовет судебную тяжбу, которая дойдет до Верховного суда.

Ранее сообщалось, что комитет сената США по разведке вызвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.