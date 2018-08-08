В Германии допустили возможность хаоса в Иране на фоне действий США

Глава МИД Германии Хайко Маас допустил, что санкции США против Тегерана могут повергнуть Иран в хаос. Об этом министр сказал в интервью газете Passauer Neue Presse.

По словам Мааса, те, кто надеются на «смену режима» в Иране, должны понимать, что санкции могут создать еще больше проблем. Он подчеркнул, что изоляция Тегерана может дать толчок радикальным и фундаменталистским силам.

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«Хаос в Иране, который мы уже пережили в Ираке и Ливии, может еще больше дестабилизировать и без того неспокойный регион», — заявил Маас.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Турция будет продолжать покупать иранский газ, несмотря на санкции США.