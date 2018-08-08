В Лондоне задержали выкрикивавшего антинатовские лозунги журналиста

Посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили заявила, что в Лондоне возле грузинского посольства был задержан британский журналист Грэм Филлипс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, Филлипс во время выставки к десятилетию августовских событий 2008 года в Южной Осетии выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, за что был задержан британской дипломатической полицией.

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«Он без разрешения снимал выставку, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял Грузию в предоставлении британской аудитории неверной информации», — рассказали в МИД Грузии.

Грэм Филлипс является гражданином Великобритании, до 2015 года он работал на российских государственных телеканалах RT и «Звезда».

В 2017 году сообщалось, что Грэм Филлипс решил жениться на девушке из Луганска.