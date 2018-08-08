В Ливии заявили о необходимости личного вмешательства Путина для разрешения кризиса

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что для разрешения ливийского кризиса необходимо личное вмешательство российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам аль-Мисмари, в разрешении кризиса на территории Ливии должна сыграть важную роль российская дипломатия.

Реклама

«Ливийская проблема также нуждается во вмешательстве со стороны России и лично президента Путина, удалении зарубежных игроков с ливийской арены», — сказал аль-Мисмари.

Он уточнил, что речь идет о таких зарубежных игроках, как Италия, Турция и Катар.

Ранее сообщалось, что у западного побережья Ливии береговая охрана спасла 458 мигрантов.