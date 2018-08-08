Бывший партнер Манафорта рассказал о его работе на Порошенко
Бизнесмен Рик Гейтс, работавший с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, рассказал, что последний много работал с украинскими политиками. Об этом сообщает NBC News.
В суде Гейтс заявил, что доходы Манафорта значительно сократились после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович утратил власть в стране.
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Также, по словам Гейтса, последним проектом компании Манафорта была помощь партии нынешнего президента Украины Петра Порошенко на парламентских выборах. Бизнесмен отметил, что за эту работу им не заплатили в полном объеме.
Ранее Рик Гейтс признался в сознательном нарушении закона.