Помпео призвал Порошенко выполнять требования МВФ

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко призвал его соблюдать требования Международного Валютного Фонда (МВФ). Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства, Помпео и Порошенко также обсудили ряд двусторонних вопросов.

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В частности, госсекретарь поприветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, однако призвал Украину к выполнению требований МВФ.

Ранее сообщалось, что Порошенко обеспокоился возможным вмешательством России в украинские выборы.