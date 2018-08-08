Politico: стали известны новые подробности переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом предлагал вынести на обсуждение меморандум, где упоминались, в том числе, ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на «российский документ».

Издание отмечает, что список конкретных предложений российской стороны по контролю над вооружениями был получен от источника, связанного с лицами, участвовавшими в переговорах и подготовке к ним.

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Также сообщается, что судя по итогам саммита в Хельсинки, а также сопутствующих переговоров, российский лидер настроен на сохранение договоренностей по ядерному оружию, несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что Россия недовольна его победой на президентских выборах 2016 года.