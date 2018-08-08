Госдеп в 2007 году обещал России, что Саакашвили «не перейдет красную черту»
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал «Коммерсанту» о вооруженном конфликте в Южной Осетии. До 2007 года Иванов был министром обороны России, а в 2008 году занимал пост вице-премьера и курировал ОПК.
По словам Иванова, в 2007 году госсекретарь США Кондолиза Райс уверяла его, что на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили «не перейдет красную черту» в Южной Осетии.
Политик отметил, что после начала конфликта госсекретарь также указывала на вину Саакашвили в эскалации событий, однако не говорила об этом публично.
«Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — заявил Иванов.
Ранее сообщалось, что Канада призвала Россию впустить европейских наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.