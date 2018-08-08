Саудовская Аравия отменила медицинские программы в Канаде

Саудовская Аравия прекратила все медицинские программы в Канаде, сообщает Reuters со ссылкой на Saudi Press Agency.

В настоящий момент саудовские чиновники обсуждают вопрос транспортировки граждан страны из больниц в Канаде в госпитали в других странах.

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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отозвала своего посла из Канады, а также объявила канадского посла в Эр-Рияде персоной нон-грата. Кроме того, Эр-Рияд заморозил все новые инвестиционные и торговые транзакции с канадской стороной.

По данным агентства, такие шаги Саудовской Аравии были предприняты в ответ на призыв Оттавы освободить задержанных саудовских активистов.