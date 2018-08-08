Мадуро рассказал о вере в «добрую волю» Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что верит, что американский президент Дональд Трамп не допустит подготовки на территории США покушений на иностранных лидеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Венесуэльский лидер призвал правительство США и Колумбии раскрыть связи тех, кто планировал покушение. По данным властей Венесуэлы, они живут в Колумбии и в американском штате Флорида.

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«С верой в добрую волю правительства президента Дональда Трампа, что он не позволит, чтобы с территории США готовились убийства гражданских и военных лидеров таких стран, как Венесуэла», — заявил Мадуро.

Покушение на Мадуро было совершено в субботу, 4 августа. Тех, кто подготовил нападение, обвинили в терроризме и измене родине.