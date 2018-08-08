«Известия»: постпред России при СНГ покинет пост в ближайшее время

Постпред России при СНГ Андрей Шведов в ближайшее время покинет должность. Об этом он сам рассказал в интервью «Известиям».

«Я провел прощальные мероприятия в исполкоме организации и с постпредами других стран при СНГ. Последний месяц, как говорят, нахожусь на низком старте», — заявил Шведов.

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Он отметил, что надеется продолжить работу в МИД России и заниматься вопросами, связанными с СНГ. Преемником Андрея Шведова на посту, скорее всего, станет заместитель директора первого департамента стран СНГ МИДа Андрей Грозов.

Ранее актер Стивен Сигал рассказал о своем назначении на пост в МИД России.