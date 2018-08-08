Канада призвала Россию допустить европейских наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию

Глава МИД Канады Христя Фриланд призвала Россию допустить наблюдателей Евросоюза в Южную Осетию и Абхазию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

По словам Фриланд, соблюдение Москвой обязательств по прекращению огня от 12 августа 2008 года, а также допуск европейских наблюдателей на территорию Южной Осетии и Абхазии поспособствуют «мирному и надежному решению» конфликта.

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Ранее в Госдепе США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.