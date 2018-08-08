В Госдепе рассказали о призыве Помпео к Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и призвал его соблюдать требования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства, Помпео и Порошенко также обсудили ряд двусторонних вопросов.

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«Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ», — подчеркнула Науэрт.

Ранее в Венгрии заявили, что Украина сама виновата в том, что не может вступить в ЕС и НАТО.