Госдеп: США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии

Американская сторона призывает власти России отвести войска с территории Абхазии и Южной Осетии на позиции, которые они занимали до событий 2008 года, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает РИА «Новости».

Она также подчеркнула, что руководство США поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках «международно признанных границ».

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Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стали действия президента Грузии Михаила Саакашвили.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.