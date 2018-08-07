Глава МИД Ирана: «мир по горло сыт» односторонними действиями США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в твиттере заявил, что весь мир по горло сыт односторонними действиями США.

По его словам, остановка торговли с США никак не повлияет на Иран.

Он также добавил, что остальные страны не последуют за «твиттерной диктатурой» США.

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Зариф подчеркнул, что «гнев и твиты» США не изменят данного факта.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские санкции против Ирана начали работать до их официального вступления в силу.

По его словам, введение санкций против Ирана не испортило отношения США с ЕС.