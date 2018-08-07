WSJ: экс-адвоката Трампа подозревают в уклонении от уплаты налогов

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн находится под следствием за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, прокуратура Нью-Йорка проводит проверку в отношении Коэна.

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Как отмечается, следствие подозревает Коэна в уклонении от уплаты налогов с фирмы такси, которой он владел.

При этом Коэна также подозревают в занижении доходов фирмы.

Ранее СМИ сообщили, что между Коэном и Трампом началась открытая война.

Как отмечалось, «война» между Коэном и Трампом началась после публикации записей разговора о выплатах модели Playboy.