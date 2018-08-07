NBC: администрация Трампа хочет усложнить процедуру получения грин-карт

Ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа внесет на рассмотрение предложение, которое усложнит легальным мигрантам получение американского гражданства и грин-карт, узнал американский телеканал NBC News.

Четыре анонимных источника, которые знакомы с планом властей, рассказали, что администрация Трампа планирует усложнить возможности легальных мигрантов стать гражданами США или получить грин-карты, если они когда-либо пользовались программами социального обеспечения, такие как Obamacare.

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NBC сообщает, что этот шаг является частью плана старшего советника Белого дома Стивена Миллера, который желает ограничить количество мигрантов, ежегодно получающих правовой статус в США. Отмечается, что некоторые из предложений уже были направлены в управление Белого дома по бюджету и административным вопросам.

В соответствии с предложениями, которые еще предстоит доработать, мигрантам, проживающим на законных основаниях в США, а также их членам семей, которые когда-либо пользовались доступным страхованием, детским медицинским страхованием, продовольственными талонами и другими льготами, могут воспрепятствовать в получении правового статуса для проживания в США на законных условиях.

Юристы и адвокаты уже заявили NBC News, что такие меры станут самым большим изменением в правовой миграционной системе за последние десятилетия. Новые меры могут затронуть более 20 млн легальных иммигрантов, уточняет телеканал.