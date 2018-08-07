BuzzFeed: Кушнер удалял негативные статьи в своей газете в обход редакторов

Зять и советник президента США Джаред Кушнер использовал служебное положение во время пребывания на посту владельца газеты New York Observer, чтобы удалять негативные статьи о своих друзьях и коллегах по работе в сфере недвижимости. Об этом пишет BuzzFeed News со ссылкой на заявление одного из программистов газеты.

Издание отмечает, что Кушнер обратился напрямую к программисту и потребовал удалить некоторые негативные статьи о своих друзьях, без согласования с редакторами газеты. Об этих случаях сообщил разработчик программного обеспечения в газете New York Observer Остин Смит, который сказал, что он выполнил личные просьбы Кушнера в 2012 году.

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Среди материалов, которые Кушнер потребовал удалить, — опубликованная в 2010 году статья о компании Vantage Properties. В частности, в тексте шла речь об урегулировании арендной платы между действующим тогда генеральным прокурором Нью-Йорка Эндрю Куомо и указанной компанией, которая, как писала газета, незаконно вынудила арендаторов квартир повышать плату за жилье.

Также Кушнер попросил удалить текст о комиссаре Национальной баскетбольной ассоциации Адаме Сильвере и его дорогой недвижимости, вышедший в газете в 2012 году. В cтатье говорилось о том, что Сильвер, которого BuzzFeed называет другом Кушнера, приобрел квартиру за $6,75 млн.

По словам программиста Смита, ситуация, в которой Кушнер является сотрудником администрации президента США, называющей новостные СМИ «врагом народа», является оскорблением свободы средств массовой информации и предательством тех, кто упорно и добросовестно работал на него в Observer.

Бывший редактор New York Observer Элизабет Спирс обвинила Кушнера в трусости. По ее словам, он намеренно пошел к программисту, потому что знал, что она этого не сделает.

«Если бы я знала об этом [удалении статей], у нас с Джаредом были бы большие проблемы», — сказала Спирс.

Бывший редактор также объяснила поведение программиста Смита тем, что тот не являлся редакционным сотрудником, поэтому у него не было выбора, кроме как удалить эти тексты и выполнить просьбу Кушнера.