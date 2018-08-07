Бывший партнер Манафорта признался в сознательном нарушении закона

Бизнесмен Рик Гейтс, который является бывшим партнером Пола Манафорта, возглавлявшего избирательный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа и обвиненного в налоговом и банковском мошенничестве, признался в сознательном нарушении закона. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, во время дачи показаний в федеральном суде Александрии Гейтс заявил, что у него и Манафорта были открыты счеты в зарубежных банках, о которых не были осведомлены американские власти. При этом они знали, что таким образом нарушают законодательство США.

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По словам Гейтса, он воспользовался доступом к этим счетам и украл у Манафорта сотни тысяч долларов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белый дом пытается игнорировать в СМИ дело в отношении бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта.