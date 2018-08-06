Источник: Россия запретила въезд руководителю политического бюро главы МИД Греции

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну для руководителю политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргосу Сакеллариу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, зеркальные меры России, которые были введены в ответ на высылку российских дипломатов из Греции, коснутся трех греческих дипломатов.

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Как отмечается, в частности, из России будут высланы торговый представитель посольства Греции и ответственный за коммуникационную службу дипмисии Афин.

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса.

Как отмечалось, Фриганасу была вручена нота о зеркальных мерах в ответ на высылку двух российских дипломатов из Греции.