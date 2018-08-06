МИД Канады обеспокоен отзывом посла Саудовской Аравии

Представитель канадского МИД Мари-Пьер Бариль заявила, что ведомство обеспокоено сообщениями об отзыве посла Саудовской Аравии из Канады. Об этом сообщает CBC News.

По ее словам, МИД Канады просит Саудовскую Аравию пояснить данные сообщения.

Она также добавила, что на момент отзыва посла Саудовской Аравии из Оттавы и объявления посла Канады персоной нон-грата в Эр-Рияде, оба дипломата были в отпуске.

Ранее сообщалось, что в МИД Саудовской Аравии приняли решение отозвать своего посла из Канады, а также предоставить канадскому послу в Эр-Рияде сутки для того, чтобы он смог покинуть территорию страны.