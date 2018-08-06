Президент Колумбии ответил на обвинения в подготовке покушения на Мадуро

<img src="//img.gazeta.ru/files3/883/10636883/upload-10-pic905-895x505-12002.jpg">

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в твиттере ответил на обвинения в подготовке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Для президента Николаса Мадуро. Не переживайте. Субботу я провел, занимаясь более важными вещами — крестил внучку Селесте», — написал Сантос, отметив при этом твиттер-аккаунт Мадуро.

Реклама

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержаны шесть человек.

4 августа СМИ сообщили о покушении на президента Венесуэлы с помощью дронов, к которым была прикреплена взрывчатка.

Бывший мексиканский президент Фелипе Кальдерон после этого поинтересовался наличием доказательств подлинности покушения на лидера Венесуэлы.