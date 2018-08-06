МИД России вызвал посла Греции

Министерство иностранных дел России вызвало посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Фриганасу была вручена нота о зеркальных мерах в ответ на высылку двух российских дипломатов из Греции.

По данным ведомства, российская сторона проинформировала греческого посла о принятии зеркальных мер в ответ на «недружественные действия Афин».

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Ранее российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что высылка дипломатов России из Греции является «грубой провокацией».

По его мнению, данная высылка была инициирована не греческой стороной.