Слуцкий попросил сенатора США «возвысить голос» в защиту Бутиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился к американскому сенатору Рэнду Полу в ходе встречи с просьбой оказать влияние на изменение меры пресечения арестованной в США россиянки Марии Бутиной, передает РИА «Новости».

«Если вы, сенатор Пол, возвысите свой голос в защиту Марии Бутиной в пользу хотя бы изменения ей меры пресечения, то есть освобождения из-под стражи… вы действительно покажете себя как человек с большой буквы», — сказал Слуцкий.

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Он также сказал сенатору, что российская сторона считает, что Бутина была помещена под арест в США «по совершенно надуманным обвинениям».

Ранее СМИ писали, что Бутина общалась с бывшим членом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.