Посольство России в США уличило Госдеп в «мегафонной дипломатии»

В российском посольстве в США дали комментарий в связи с вызовом временного поверенного в делах России на территории страны Дмитрия Жирнова, чтобы потребовать у него «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении ведомства подчеркивается, что ни о каком ответе с российской стороны не может идти речь, так как не существует предмета обвинения. При этом отмечается, что в течение последних двух лет российская сторона много раз на разных уровнях указывала на несостоятельность подобных обвинений, который не были подкреплены доказательствами.

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«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что таким образом Госдеп «подыгрывает» силам в истеблишменте США, использующим тему якобы «российского вмешательства» в американские политические процессы в собственных интересах.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для разъяснений «агрессивного вмешательства».