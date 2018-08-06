Болтон рассказал о мастер-классе Трампа для Ким Чен Ына

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Дональд Трамп дает северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну мастер-класс «как держать двери открытыми для кого-то». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Болтона, Трамп дает Ким Чен Ыну мастер-класс, «как держать двери открытыми для кого-то».

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«И если Северная Корея не поймет, как пройти через них, даже самые жесткие критики не смогут обвинить президента в том, что он раскрыл эти двери недостаточно широко», — заметил Болтон.

Ранее Трамп передал ответ на письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.