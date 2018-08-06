Экс-президент Мексики потребовал доказательств подлинности покушения на Мадуро

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Бывший мексиканский президент Фелипе Кальдерон поинтересовался наличием доказательств, которые свидетельствуют о подлинности покушения на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Кальдерона, если покушение действительно подтвердится, оно заслуживает осуждения. По его мнению, такого же осуждения заслуживает «безответственное приписывание» нападения Колумбии и ее президенту Хуану Мануэлю Сантосу.

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«Каковы доказательства того, что речь идет о настоящем покушении?» — написал Кальдерон.

Он заметил, что осуждения также заслуживают диктатура и нищета, в которую Мадуро погрузил «отважный народ» своей страны.

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержаны шесть человек.

4 августа СМИ сообщили о покушении на президента Венесуэлы с помощью дронов, к которым была прикреплена взрывчатка.